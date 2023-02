Moggi ospite a CM | 'La nuova Gea come un club Starks | crypto e calciatori | benvenuti nel futuro'

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Toccare il fondo per rialzarsi. Alessandroè ripartito da zero con coraggio, determinazione e voglia di riscatto. "Quello...

LA PRIMA PARTE DEL FORUM a CM: 'Sono un sopravvissuto di Calciopoli, agente per 'colpa' di Cannavaro Qual è stata la trattativa che pensava di non chiudere 'Vi racconto l'affare che per ... aziona la macchina del tempo: ' Ricordo tante sessioni di mercato vissute vicino a mio padre - racconta nella nostra intervista - In particolare una a Milano , durante la quale mi fecero la ...

Toccare il fondo per rialzarsi. Alessandro Moggi è ripartito da zero con coraggio, determinazione e voglia di riscatto. "Quello che è successo avrebbe spazzato chiunque" ha raccontato nella nostra ...Quando Alessandro Moggi parla del suo primo contratto chiuso ancora si emoziona: "Era di un portiere del Nola, in C1. Il giocatore si chiamava Domenico Cecere, eravamo stati compagni nelle giovanili ...