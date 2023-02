(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilha comunicato attraverso i propri canali ufficiali ilcontrattuale di Davide Vaira. Il direttore sportivo arrivato in gialloblù...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Modena, UFFICIALE il rinnovo del ds: Il Modena ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali il rinnovo contra… - TUTTOB1 : UFFICIALE - Modena, rinnovo contrattuale con il ds Vaira - DiMarzio : #SerieB | @ModenaFC_1912, ufficiale il rinnovo del da #Vaira - psb_original : UFFICIALE - Il ds Vaira rinnova col Modena fino al 2025 #SerieB - Andrea_R_Modena : @localteamtv @DarioNardella , attendiamo la presa di distanza ufficiale da certe manifestazioni che inneggiano alla… -

In questa edizione: Calcio,il rinnovo fino al 2025 del ds gialloblù Davide Vaira. Sabato canarini impegnato a Reggio Calabria. La Lega B definisce le date di play off e play out, il prossimo campionato inizia ...Dopo ben 50 presenze con la maglia del Genoa e una stagione ad alti livelli, il rossoblù ha trovato la prima marcaturasolo nella scorsa giornata di campionato nel 2 - 2 contro il, ...

UFFICIALE - Modena Fc, rinnovo del contratto fino al 2025 per il ds ... Parlando di Sport

Ufficiale: Modena, rinnovo fino al 2025 per il ds Vaira Alfredo Pedullà

MODENA CALCIO, UFFICIALE IL RINNOVO CON IL DS DAVIDE ... Tvqui

Trc sport Modena di mercoledì 22 febbraio 2023 | Modenaindiretta modenaindiretta.it

Modena, UFFICIALE il rinnovo del ds | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Bani sotto i riflettori: contro il Modena primo gol.Il giocatore del Genoa è anche il secondo difensore ad aver toccato più palloni ...Questo il comunicato ufficiale della società emiliana: “Il Modena FC ha avviato la costruzione del proprio futuro, sotto il segno della continuità aziendale. Il presidente Carlo Rivetti e tutta la ...