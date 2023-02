(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ne dà notizia la Gazzetta di. La scoperta è stata fatta da un agente della polizia penitenziaria quando ha aperto la cella per farlo accedere al turno di lavoro. Romagnoli era accasciato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_bologna : Modena, quarantenne muore in carcere per esalazioni gas -

Ne dà notizia la Gazzetta di. La scoperta è stata fatta da un agente della polizia penitenziaria quando ha aperto la cella per farlo accedere al turno di lavoro. Romagnoli era accasciato a ...Il medesimo Nucleo ha, infine, denunciato unumbro responsabile di aver introdotto nel ... dislocati tra le provincie di, Parma e Reggio Emilia, è stata rilevata, a fattor comune, la ...

Modena, quarantenne muore in carcere per esalazioni gas La Repubblica

Modena, in tribunale via al processo per la morte di Rocco De ... modenaindiretta.it

Prof di Modena sospesa, i ragazzi saranno ascoltati. "Atteggiamenti ... il Resto del Carlino

Rapina a mano armata alla Banca SanFelice 1893 di Carpi (Modena) il Resto del Carlino

Quarantenne di Nonantola agli arresti domiciliari pedinava e ... SulPanaro

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...