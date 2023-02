Moda italiana alla larga dalla Borsa | in 2022 capitalizzazione in calo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)lontana dai riflettori della: solo il 17,5% del fatturato aggregato (12 miliardi) è prodotto dalle undici società quotate del panel, mentre il restante 82,5% (56,6 miliardi) è generato dalle 141 non quotate. E’ quanto rileva L’Area Studi Mediobanca nel nuovo report che aggrega i dati finanziari di 152 società dellacon sede in Italia e fatturato superiore ai 100 milioni.lontana dDopo il rimbalzo del dicembre 2021 (+29,4% sul 2020), laa finechiude in flessione (-14,4% sul 2021), attestandosi a 37,6 miliardi, pari al 5,3% del valore dell’industria della, esclusa Prada. Nel primo scorcio del 2023 si evidenzia una ripresa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dalina02720642 : @OrejitasMiau @Army097l Una casa de moda italiana #RMxBOTTEGAVENETA RM X BOTTEGA VENETA - post_editori : Esce il 13 giugno l'edizione italiana del libro di Maxine Bédat, osannato dalla critica internazionale perchè svela… - lamescolanza : “C’è la voglia di arrivare a Milano. Quindi se tutto va bene, speriamo di ritrovare serenità e pace nel mondo, ques… - CdT_Online : La Camera Nazionale della Moda Italiana ha posto l’accento sulle tematiche di Equality legate al supporto delle don… - Dubbio89 : @FelipeKarmelo @VieniquiC Spacciata tra l'altro per una tradizione italiana quando invece di italiano non ha niente… -

...della Galleria del Cardinale Colonna e della Coffee House di Palazzo Colonna e giornalista di... Dopo 23 anni spesi a sperimentare il meglio dell'artigianalitàe un percorso creativo che ......creativa e conduzione di Fedez - oltre che a interviste ad esponenti della finanzae ...video realizzati sotto la direzione creativa e curatela di partner di eccellenza - tra i quali pere ...

La moda italiana si veste di green La Sicilia

Mediobanca, la moda italiana rallenta nel 2023. Crescita dell'8% a 90 miliardi Pambianconews

Moda italiana vale 90 mld nel 2023, ma la crescita rallenta - Lifestyle Agenzia ANSA

Mediobanca, corrono i big della moda italiana (+20%) ma la crescita rallenterà nel 2023 Milano Finanza

La moda italiana continua a correre. Le vendite all'estero spingono i ricavi TGLA7

Ci sono due modi per vivere la Fashion Week, gastronomicamente parlando: da italiani in visita a Milano o da stranieri che aspirano a mangiare soprattutto locale. Ci sono i classici della città dove s ...Accelerare la trasformazione del settore moda in Italia in chiave circolare, ripensando l’intera catena del valore, a partire dalle materie prime e dal design dei prodotti fino all’ottimizzazione dei ...