Moda in vetrina a Milano, boom di visitatori: +25% rispetto all’anno scorso (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Grande successo per Micam Milano, Mipel, TheOneMilano e Homi Fashion&Jewels le manifestazioni dedicate alla Moda e all’accessorio che chiudono oggi a Fiera Milano (Rho). Gli eventi hanno intercettato il forte dinamismo della domanda dei buyer italiani e soprattutto esteri, testimoniando il consolidamento della ripresa dei comparti rappresentati. Sotto i riflettori un totale di oltre 1.800 aziende espositrici, che hanno incontrato 48.276 visitatori professionali, in crescita del 25% rispetto alla precedente edizione. Importante la risposta dei compratori stranieri: circa la metà dei buyer arrivano dall’estero. Le performance migliori dei Paesi europei provengono da Germania, Francia, Regno Unito, Grecia e Spagna; ottimi anche i risultati registrati da Paesi più lontani come Corea ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Grande successo per Micam, Mipel, TheOnee Homi Fashion&Jewels le manifestazioni dedicate allae all’accessorio che chiudono oggi a Fiera(Rho). Gli eventi hanno intercettato il forte dinamismo della domanda dei buyer italiani e soprattutto esteri, testimoniando il consolidamento della ripresa dei comparti rappresentati. Sotto i riflettori un totale di oltre 1.800 aziende espositrici, che hanno incontrato 48.276professionali, in crescita del 25%alla precedente edizione. Importante la risposta dei compratori stranieri: circa la metà dei buyer arrivano dall’estero. Le performance migliori dei Paesi europei provengono da Germania, Francia, Regno Unito, Grecia e Spagna; ottimi anche i risultati registrati da Paesi più lontani come Corea ...

