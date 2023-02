Mls | obiettivo espansione torneo a 30 squadre | San Diego e Las Vegas in lizza

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Major League Soccer si prepara ad espandersi, annunciando di voler aprire ad una trentesima squadra la competizione entro fine anno. Tra lepronte a fare il proprio ingresso ci sono quelle di Lase San, così come le compagini di Detroit, Phoenix, Sacramento e Tampa. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sabrijouini83 : ?? Cosenza, due nomi per sostituire l'infortunato #zarate: il primo è Marco Sau (già avviati i contatti), il secondo… -

Rientrare almeno un po' nelle spese effettuate recentemente. L'intenzione del club ... attaccante 33enne attualmente in trattativa con la squadra delladei Los Angeles FC. In totale, ..., dunque, destinato a sfumare. Un'altra scadenza importante di casa Barcellona riguarda ... Sul centrocampista da tempo suonano le sirene della, in particolare quelle dell'Inter Miami di ...

Calciomercato Juve, l'ex obiettivo di mercato verso la MLS ilBianconero

Saint Louis City, la nuova squadra della MLS a conduzione femminile Social Media Soccer

Guida alla MLS 2023 - Eastern Conference pt.1 mlssocceritalia.com

Calciomercato Juventus, sfuma un ex obiettivo: vicino l'approdo in ... TuttoJuve24.it

La Strega si muove sul mercato degli svincolati, il primo obiettivo è l ... NTR24

Già vicino al Napoli, e cercato anche da Juve, Inter e Roma, il terzino colombiano va negli USA. Era senza squadra dopo l'addio all'Atletico Madrid.