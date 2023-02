Mitigazione ambientale, nuovi interventi con Sacbo: bando di 4,5 milioni (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Aeroporto. Verranno eseguiti su abitazioni residenziali della zona che confina con l’aeroporto: Bergamo, Orio, Grassobbio, Seriate, Bagnatica e Brusaporto. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Aeroporto. Verranno eseguiti su abitazioni residenziali della zona che confina con l’aeroporto: Bergamo, Orio, Grassobbio, Seriate, Bagnatica e Brusaporto.

