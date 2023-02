Misterioso pallone spia trovato su una spiaggia in Giappone: delirio sui social network (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La saga dei misteriosi casi di “pallone spia” si arricchisce di un nuovo episodio che coinvolge il Giappone: questa mattina alcuni utenti hanno trovato una misteriosa sfera di metallo adagiata sulla spiaggia di Enshu, nella metropoli di Hamamatsu (200 km a sud-ovest di Tokyo). La scoperta ha fatto immediatamente il giro dei social network, asiatici ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La saga dei misteriosi casi di “” si arricchisce di un nuovo episodio che coinvolge il: questa mattina alcuni utenti hannouna misteriosa sfera di metallo adagiata sullaggia di Enshu, nella metropoli di Hamamatsu (200 km a sud-ovest di Tokyo). La scoperta ha fatto immediatamente il giro dei, asiatici ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WillAmateurish : Un nuovo, presunto 'pallone misterioso': aviazione e Marina Usa in caccia dell'oggetto a est delle Hawaii… - gazette_vita : Gli oggetti non identificati abbattuti sull’America Misterioso pallone cinese e inviato al Pentagono per indagini.… -