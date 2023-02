"Mission Impossible", il trionfo di Tom Cruise (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mission Impossible Canale 20 ore 23.20 con Tom Cruise, Jon Voight e Emanuelle Beart. Regia di Brian De Palma. Produzione USA 1996. Durata: 1 ora e 50 minuti LA TRAMA E' il primo film di una serie (tutta interpretata da Tom Cruise) che continua imperterrita da più di un quarto di secolo. La squadra dell'impossibile è formata da agenti specializzati in compiere Missioni fuori dalla portata dei normali spioni. Ma alla prima scena la squadra è sterminata a Praga.Rimane vivo solo Ethan Hunt (Cruise) che si trova nel frangente più pericoloso della sua carriera. Perchè non solo deve battersi contro gli assassini dei suoi colleghi (in ballo è una lista di spie sparse in tutto il mondo). Ma anche dai servizi americani che lo ritengono responsabile della strage. Rimane ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Canale 20 ore 23.20 con Tom, Jon Voight e Emanuelle Beart. Regia di Brian De Palma. Produzione USA 1996. Durata: 1 ora e 50 minuti LA TRAMA E' il primo film di una serie (tutta interpretata da Tom) che continua imperterrita da più di un quarto di secolo. La squadra dell'impossibile è formata da agenti specializzati in compierei fuori dalla portata dei normali spioni. Ma alla prima scena la squadra è sterminata a Praga.Rimane vivo solo Ethan Hunt () che si trova nel frangente più pericoloso della sua carriera. Perchè non solo deve battersi contro gli assassini dei suoi colleghi (in ballo è una lista di spie sparse in tutto il mondo). Ma anche dai servizi americani che lo ritengono responsabile della strage. Rimane ...

