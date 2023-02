Mindhunter non avrà una terza stagione: la decisione di Netflix (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Netflix, proprio come tutte le piattaforme dedicate allo streaming, tiene in grande considerazione il numero delle visualizzazioni. Le serie tv che non riscuotono abbastanza interesse nel pubblico vengono, inevitabilmente, cancellate. Questo è quello che è successo a Mindhunter, incentrata sullo studio delle menti dei serial killer. È stato David Fincher, nei panni di produttore esecutivo, a sbilanciarsi sull’accaduto in una recente intervista per Le Journal du Dimanche. Stando alle sue parole, le prime due stagioni hanno comportato costi non indifferenti. Il budget necessario per realizzare il titolo non è compatibile allo scarso interesse dimostrato dagli spettatori. Questo ha spinto il servizio a prendere una decisione dolorosa: quella di bloccare la produzione del progetto: È uno show molto costoso e, agli occhi di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 febbraio 2023), proprio come tutte le piattaforme dedicate allo streaming, tiene in grande considerazione il numero delle visualizzazioni. Le serie tv che non riscuotono abbastanza interesse nel pubblico vengono, inevitabilmente, cancellate. Questo è quello che è successo a, incentrata sullo studio delle menti dei serial killer. È stato David Fincher, nei panni di produttore esecutivo, a sbilanciarsi sull’accaduto in una recente intervista per Le Journal du Dimanche. Stando alle sue parole, le prime due stagioni hanno comportato costi non indifferenti. Il budget necessario per realizzare il titolo non è compatibile allo scarso interesse dimostrato dagli spettatori. Questo ha spinto il servizio a prendere unadolorosa: quella di bloccare la produzione del progetto: È uno show molto costoso e, agli occhi di ...

