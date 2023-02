Mindhunter, David Fincher aggiorna sulla terza stagione: "Non si farà, troppo cara per Netflix" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Secondo David Fincher, la sua serie di successo sui serial killer Mindhunter non proseguirà perché sarebbe troppo costosa per Netflix. Dopo anni di speculazioni da parte dei fan, David Fincher fa chiarezza sulla possibilità di una terza stagione di Mindhunter, acclamata serie sui serial killer. Come spiega Fincher, non si farà perché sarebbe troppo costosa per Netflix. Nel 2020, Netflix ha annunciato che Mindhunter non è stato cancellato, ma rinviato a tempo indeterminato poiché Fincher era impegnato con altri progetti. Tuttavia, il regista ha chiarito in una recente intervista con ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Secondo, la sua serie di successo sui serial killernon proseguirà perché sarebbecostosa per. Dopo anni di speculazioni da parte dei fan,fa chiarezzapossibilità di unadi, acclamata serie sui serial killer. Come spiega, non siperché sarebbecostosa per. Nel 2020,ha annunciato chenon è stato cancellato, ma rinviato a tempo indeterminato poichéera impegnato con altri progetti. Tuttavia, il regista ha chiarito in una recente intervista con ...

