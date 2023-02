Milleproroghe, la Camera approva la fiducia al governo. Giovedì il voto finale sul decreto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Camera ha confermato la fiducia al governo sul decreto-legge Milleproroghe con 198 voti a favore, 128 contrari e tre astenuti. Subito dopo si è passati all’esame degli ordini del giorno al testo, che verranno votati Giovedì, quando arriverà anche il voto finale e definitivo sulla conversione in legge del provvedimento, che è già stata approvata dal Senato: il termine scade il 28 febbraio. Il decreto, ampiamente rimaneggiato durante l’esame al Senato, prevede tra l’altro la proroga di un anno della messa a bando delle concessioni balneari e la costituzione di un tavolo sulla materia a Palazzo Chigi, oltre che il posticipo dei termini per la mappatura delle spiagge. C’è poi la proroga fino a fine giugno dello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Laha confermato laalsul-leggecon 198 voti a favore, 128 contrari e tre astenuti. Subito dopo si è passati all’esame degli ordini del giorno al testo, che verranno votati, quando arriverà anche ile definitivo sulla conversione in legge del provvedimento, che è già statata dal Senato: il termine scade il 28 febbraio. Il, ampiamente rimaneggiato durante l’esame al Senato, prevede tra l’altro la proroga di un anno della messa a bando delle concessioni balneari e la costituzione di un tavolo sulla materia a Palazzo Chigi, oltre che il posticipo dei termini per la mappatura delle spiagge. C’è poi la proroga fino a fine giugno dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : La #Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge Milleproroghe: 198 voti a favore, 128 contrari e tre astenuti @ultimora_pol - RaiNews : #Milleproroghe: ok della Camera al voto di fiducia. Tra gli interventi, cinque mesi di proroga per la mappatura del… - infoiteconomia : Milleproroghe: via libera Camera alla fiducia con 198 sì - M5S_Camera : RT @Mov5Stelle: In diretta dalla Camera, il nostro @colucci_alfonso in dichiarazione di voto sulla fiducia al decreto Milleproroghe ?? htt… - giusbartu : RT @Mov5Stelle: In diretta dalla Camera, il nostro @colucci_alfonso in dichiarazione di voto sulla fiducia al decreto Milleproroghe ?? htt… -