Milleproroghe diventa legge | dal corso-concorso per dirigenti scolastici allo scorrimento delle graduatorie del concorso straordinario bis Le novità per la scuola

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto. I voti a favore sono 198,i contrari 128 (https://www.televideo.rai.it/televideo/pub/pagina.jsp?pagina=128)e 4 astenuti. Il decreto, già approvato dal Senato, sarà licenziato in via definitiva domani con il voto finale che si svolgerà dopo l'esame degli ordini del giorno. L'Aula di Montecitorio prosegue in serata con l'illustrazione degli odg e i pareri del governo, mentre le votazioni inizieranno nella seduta di domani mattina. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Milleproroghe diventa legge: dal corso-concorso per dirigenti scolastici allo scorrimento delle graduatorie del con… - ninersmessimale : @IlMagodiIos @mirkonicolino Il Milleproroghe è una betoniera in cui finisce di tutto. Se quell’emendamento non vien… -

... per quest'ultima loancora di più dopo alcune novità previste dal decreto. 'Buonasera, sono Renato e ho un quesito per voi. Ho 63 anni di età, lavoro per una catena di ......ridotto come impatto con un emendamento inserito all'ultimo minuto nel decretoma è ... così l'ufficioun "benefit" per i dipendenti di Paola Pierotti Alfredo Pratolongo, ...

Decreto Milleproroghe convertito in Legge 2023: cosa prevede Ti Consiglio

Decreto Milleproroghe 2023: tutti gli slittamenti previsti LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

CSPI, proroga al 2024 per gli eletti. La modifica nel Decreto Milleproroghe Orizzonte Scuola

Pensioni 5 anni prima fino al 2025 grazie al decreto Milleproroghe e vantaggi più ampi InvestireOggi.it

Milleproroghe sempre più omnibus, rispunta il superbonus Agenzia ANSA

Grazie alle modifiche inserite in sede di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. numero 198/2022 ... L’isopensione non diventa automaticamente pensione La prestazione di esodo non viene ...Resta il fatto comunque che si tratta di una misura abbastanza favorevole sia per il lavoratore che per l’azienda e come vedremo, per quest’ultima lo diventa ancora di più dopo alcune novità previste ...