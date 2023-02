Milleproroghe, c’è la fiducia. Smart working, mutui e balneari: cosa cambia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il decreto prevede la proroga di un anno della messa a bando delle concessioni balneari. L’estensione fino giugno dello Smart working per i lavoratori fragili e con figli under 14 del privato. E la conferma dei mutui agevolati per le giovani coppie Leggi su corriere (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il decreto prevede la proroga di un anno della messa a bando delle concessioni. L’estensione fino giugno delloper i lavoratori fragili e con figli under 14 del privato. E la conferma deiagevolati per le giovani coppie

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Milleproroghe, c’è la fiducia. Smart working, mutui e balneari: cosa cambia #corriere #news #2022 #italy #world… - giornalemionews : Vizziello: Datevi una mossa. Per le liste di attesa c’è il decreto Milleproroghe… - robertamonta : RT @glfelicetti: In #Milleproroghe Senato rimanda Legge attuativa stop uso animali #circhi Eppure testo è pronto. Ministro @g_sangiuliano @… - DOLLATALINA : RT @glfelicetti: In #Milleproroghe Senato rimanda Legge attuativa stop uso animali #circhi Eppure testo è pronto. Ministro @g_sangiuliano @… - cristina7013 : Leggete cosa c'è x noi...il nulla, tutto alle p.i. Decreto Milleproroghe -