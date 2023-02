Milleproroghe 2023, fiducia alla Camera. Dallo smart working alle concessioni balneari e i dehors: cosa cambia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Via libera della Camera al decreto legge Milleproroghe: fiducia al governo con 198 voti a favore, 128 contrari e 3 astenuti. Il via libera definitivo al provvedimento, non modificato... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Via libera dellaal decreto leggeal governo con 198 voti a favore, 128 contrari e 3 astenuti. Il via libera definitivo al provvedimento, non modificato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Milleproroghe 2023, fiducia alla Camera. Dallo smart working alle concessioni balneari e i dehors: cosa cambia - zazoomblog : Milleproroghe diventa legge: dal corso-concorso per dirigenti scolastici allo scorrimento delle graduatorie del con… - fattoquotidiano : Milleproroghe, la Camera approva la fiducia al governo. Giovedì il voto finale sul decreto - carolpantanifi : RT @tempoweb: #Milleproroghe, via libera della #Camera alla #fiducia sul decreto #22febbraio - tempoweb : #Milleproroghe, via libera della #Camera alla #fiducia sul decreto #22febbraio -