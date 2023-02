Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Henri_Filipuzzi : Milleproproghe, la Camera conferma la fiducia. Ecco tutte le novità - Il Sole 24 ORE @sole24ore - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Milleproproghe, la Camera conferma la fiducia. Ecco tutte le novità: La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto… - fisco24_info : Milleproproghe, la Camera conferma la fiducia. Ecco tutte le novità: La Camera conferma la fiducia al governo sul d… -

Laconferma la fiducia al governo sul decreto legge milleproroghe con 198 voti a favore, 128 contrari e tre astenuti. Si passa ora all'esame degli ordini del giorno al testo, all'ordine del giorno ...Laconferma la fiducia al governo sul decreto legge milleproroghe con 198 voti a favore, 128 contrari e tre astenuti. Si passa ora all'esame degli ordini del giorno al testo, all'ordine del giorno ...

Milleproroghe: Camera conferma fiducia, 198 sì Agenzia ANSA

La Camera approva la fiducia al governo sul decreto Milleproroghe Today.it

Milleproroghe: la Camera approva la fiducia sul testo approvato già in Senato RaiNews

Milleproroghe, c'è fiducia della Camera. Dai diritti tv ai balneari, cosa prevede il testo Sky Tg24

Cosa c’è nel decreto “Milleproroghe” Il Post

Approvato il decreto Milleproroghe con 198 voti favorevoli. Prolungate le scadenze per richiedere i mutui agevolati e per le concessioni degli stabilimenti balneari. La Camera conferma la fiducia al ...Il decreto Milleproroghe passa anche a Montecitorio con 198 i voti ... Il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, aveva posto, anche, la questione di fiducia alla Camera per ...