Milito | «Inter-Porto sarà dura! Che emozione i tifosi | ringrazierò sempre»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Diegoin un’vista rilasciata oggi al Matchday Programme in vista didi UEFA Champions League. L’ex attaccante nerazzurro ha analizzato in breve il percorso della squadra. GRANDE– Diegoin un’vista ha parlato della sfida di questa sera tra, poi ringrazia i: «La squadra ha fatto un ottimo girone contro avversari molto forti. Sicuramente questo può dare una spinta in più.una partita dura, in cui conteranno i dettagli, ma l’è in grado di fare un’ottima gara. I? Liper quello che mi hanno dato, perché per me è ...