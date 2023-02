Milito | «Inter | Inzaghi ha scelto la coppia migliore! Lukaku da recuperare»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Diegoprima di-Porto gara valida di UEFA Champions League, nei panni di opinionista su Prime Video ha parlato delle scelte di Simonein attacco e non solo. LE SCELTE – Diegoprima dell’ottavo di finale di Champions League ha parlato così della sfida: «-Porto non sarà da sottovalutare perché è una partita molto insidiosa, loro sono una squadra forte con un ottimo allenatore. Logicamente l’ha delle sue certezze e deve partire da lì e dagli attaccanti come Lautaro Martinez e cercare di ritrovare il miglior Luataro Martinez. La scelta diin attacco è per il momento, chiaro che va recuperato Romeluma può entrare a partita in corso. Lautaro Martinez è in una condizione straordinaria, quella di questa ...