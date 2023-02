Milito: «Inter, col Porto dura ma ho fiducia! Girone ha dato spinta in più» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Diego Milito ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter a poche ore dal calcio d’inizio della sfida contro il Porto valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League CASA – Queste le parole di Milito: «Sempre una grande emozione, speciale tornare a casa mia. Qui ho vissuto momenti bellissimi, sempre una grande emozione. Ho trovato un’atmosfera straordinaria, ringrazio la gente che lavora, lo staff, l’allenatore, il mister tutti mi hanno trattato in maniera eccezionale, ho parole solo di ringraziamento» TORO – Milito parla a proposito di Lautaro Martinez e di Inter-Porto in programma questa sera: «Stiamo vedendo un ottimo Lautaro, il Mondiale gli ha dato spinta e fiducia che è importante per tutti i giocatori e soprattutto ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Diegoha parlato ai canali ufficiali dell’a poche ore dal calcio d’inizio della sfida contro ilvalida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League CASA – Queste le parole di: «Sempre una grande emozione, speciale tornare a casa mia. Qui ho vissuto momenti bellissimi, sempre una grande emozione. Ho trovato un’atmosfera straordinaria, ringrazio la gente che lavora, lo staff, l’allenatore, il mister tutti mi hanno trattato in maniera eccezionale, ho parole solo di ringraziamento» TORO –parla a proposito di Lautaro Martinez e diin programma questa sera: «Stiamo vedendo un ottimo Lautaro, il Mondiale gli hae fiducia che è importante per tutti i giocatori e soprattutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : L'intervista esclusiva a Francesco Acerbi ?? Le parole di Diego Milito ? La storia di Irene Santi ??? #InterPorto #UCL #ForzaInter - Inter : Il ritorno ad Appiano di Diego Milito e il suo rapporto con Lautaro ?????? #ForzaInter - internewsit : Milito: «Inter, col Porto dura ma ho fiducia! Girone ha dato spinta in più» - - fc1908_milano : RT @Inter: Leggi le parole di Diego Milito ?? - it_inter : #Milito: 'Ringrazierò sempre i tifosi per quello che mi hanno dato, per me è un'emozione che rimarrà per tutta la vita' -