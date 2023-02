Milano: torna dal 3 al 5 marzo MuseoCity, oltre 110 musei per esplorare il tema della luce (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - torna, dal 3 al 5 marzo a Milano, 'MuseoCity' la manifestazione promossa dal Comune di Milano in collaborazione con associazione MuseoCity che ha l'obiettivo di valorizzare i musei promuovendo la conoscenza del loro patrimonio. Giunta alla sua settima edizione, l'iniziativa trasformerà Milano in un unico grande museo diffuso all'apertura coordinata di oltre 110 tra musei pubblici e privati, grandi e piccoli, in centro e in periferia, 38 le sedi situate nell'hinterland, di arte, storia, scienza e design, che offrono al pubblico visite straordinarie, tour guidati, mostre ed eventi speciali, conferenze e laboratori, per adulti, bambine e bambini. Il tema ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023), 22 feb. (Adnkronos) -, dal 3 al 5, '' la manifestazione promossa dal Comune diin collaborazione con associazioneche ha l'obiettivo di valorizzare ipromuovendo la conoscenza del loro patrimonio. Giunta alla sua settima edizione, l'iniziativa trasformeràin un unico grande museo diffuso all'apertura coordinata di110 trapubblici e privati, grandi e piccoli, in centro e in periferia, 38 le sedi situate nell'hinterland, di arte, storia, scienza e design, che offrono al pubblico visite straordinarie, tour guidati, mostre ed eventi speciali, conferenze e laboratori, per adulti, bambine e bambini. Il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioItalia : Palermo ci senti? Stiamo tornando! ?? RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO torna il 30 giugno 2023 al Foro Italico di P… - RayBoss22 : ?@ALEBASCIANO22? ?@Sophie_codegoni? Ti auguro che il tempo che rimane per abbracciare la tua bambina passi veloceme… - MiTomorrow : #MiTomorrow torna a #SanSiro per un’altra serata di #ChampionsLeague con #InterPorto, ma non solo: venti pagine per… - winterkosmos : no ragazzi SE NAM VIENE A MILANO SPARISCO FINO A QUANDO NON TORNA A CASA SUA IO NON VOGLIO VEDERE FOTO DI LUI QUA VICINO A ME - giuntina1980 : Itamar Orlev torna in Italia per presentare il suo romanzo #Canaglia A #Firenze #Genova #Milano tutti gli eventi ?? -