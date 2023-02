Milano rapine farmacie: in soli 18 giorni 13 rapine, in manette un 47enne (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un cittadino italiano di 47 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato di Milano perché è sospettato di aver commesso un delitto, precisamente il reato di rapina aggravata. Secondo le autorità, l’uomo sarebbe responsabile di 11 rapine già consumate e di 2 tentate ai danni di farmacie situate a Milano. Il bottino totale stimato ammonta a circa 10mila euro. Nel periodo degli ultimi venti giorni si sono verificate 13 rapine ai danni di farmacie compiute da un uomo descritto come un quarantenne alto circa 170 cm, dalla carnagione scura e probabilmente armato di coltello, il quale entrava nei negozi con il volto coperto. Dopo essersi recato alla cassa, minacciava i dipendenti e prelevava l’incasso prima di fuggire a piedi. Durante alcune ... Leggi su milano-notizie (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un cittadino italiano di 47 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato diperché è sospettato di aver commesso un delitto, precisamente il reato di rapina aggravata. Secondo le autorità, l’uomo sarebbe responsabile di 11già consumate e di 2 tentate ai danni disituate a. Il bottino totale stimato ammonta a circa 10mila euro. Nel periodo degli ultimi ventisi sono verificate 13ai danni dicompiute da un uomo descritto come un quarantenne alto circa 170 cm, dalla carnagione scura e probabilmente armato di coltello, il quale entrava nei negozi con il volto coperto. Dopo essersi recato alla cassa, minacciava i dipendenti e prelevava l’incasso prima di fuggire a piedi. Durante alcune ...

