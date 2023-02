Milano, rapina 13 farmacie in 18 giorni: fermato dalla polizia. I video dei “colpi” col volto coperto (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tredici rapine a farmacie in 18 giorni. Di questo è indiziato un 47enne italiano, fermato dalla polizia per rapina aggravata. I colpi, undici messi a segno e due solo tentati a Milano, gli avrebbero fruttato un bottino complessivo di 10mila euro. Per le tredici rapine, commesse tra il 28 gennaio e il 15 febbraio 2023, gli agenti dell’ufficio statistiche e analisi criminale della divisione anticrimine della questura di Milano avevano ravvisato una serialità, riconoscendo degli elementi comuni. L’uomo, descritto come un quarantenne alto circa 170 centimetri, presumibilmente armato di coltello e dalla carnagione scura, entrava all’interno dei negozi con il viso coperto. Andava alla cassa e, dopo aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tredici rapine ain 18. Di questo è indiziato un 47enne italiano,peraggravata. I, undici messi a segno e due solo tentati a, gli avrebbero fruttato un bottino complessivo di 10mila euro. Per le tredici rapine, commesse tra il 28 gennaio e il 15 febbraio 2023, gli agenti dell’ufficio statistiche e analisi criminale della divisione anticrimine della questura diavevano ravvisato una serialità, riconoscendo degli elementi comuni. L’uomo, descritto come un quarantenne alto circa 170 centimetri, presumibilmente armato di coltello ecarnagione scura, entrava all’interno dei negozi con il viso. Andava alla cassa e, dopo aver ...

