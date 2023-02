Milano, in città la velocità media è 18km/h: è la fine del progetto «Città 30»? Non proprio. Ecco perché (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Traffic Index pubblicato in questi giorni da TomTom ha incoronato Milano come la quinta Città più congestionata al mondo, perlomeno tra quelle prese in analisi nella ricerca. Tra i dati contenuti nel report, ce n’è uno che potrebbe sorprendere più di altri: sulle strade del capoluogo lombardo la velocità media è di 18 chilometri orari. Eppure, lo scorso gennaio, il consiglio comunale milanese ha approvato un ordine del giorno che impegna il sindaco Giuseppe Sala a rendere Milano una «Città 30» a partire dal 2024, istituendo un limite massimo di 30 km/h su tutte (o quasi) le strade urbane. Alla luce dei dati di TomTom, però, qualcuno potrebbe chiedersi: che senso ha imporre un divieto di 30km/h in Città quando la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Traffic Index pubblicato in questi giorni da TomTom ha incoronatocome la quintapiù congestionata al mondo, perlomeno tra quelle prese in analisi nella ricerca. Tra i dati contenuti nel report, ce n’è uno che potrebbe sorprendere più di altri: sulle strade del capoluogo lombardo laè di 18 chilometri orari. Eppure, lo scorso gennaio, il consiglio comunale milanese ha approvato un ordine del giorno che impegna il sindaco Giuseppe Sala a rendereuna «30» a partire dal 2024, istituendo un limite massimo di 30 km/h su tutte (o quasi) le strade urbane. Alla luce dei dati di TomTom, però, qualcuno potrebbe chiedersi: che senso ha imporre un divieto di 30km/h inquando la ...

