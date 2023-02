Milano Fashion Week, Antonio Marras omaggia Grazia Deledda: “Aveva la quarta elementare, decise di fare la scrittrice, vinse il Nobel. Nel buio lo spiraglio di luce, un augurio per tutti” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Varcando la soglia del Circolo Marras di via Cola di Rienzo ci si ritrovava, dopo aver sceso un paio di scalini, in una sorta di bosco incantato. A terra un tappeto di foglie secche, tutt’intorno degli alberi spogliati dall’inverno e illuminati da lucine dorate mentre nell’aria riecheggiavano latrati e altri versi animali. Uno scenario onirico, fiabesco, che rievoca la foresta di Burgos, nel cuore della Sardegna, terra natìa dello stilista, dove la leggenda vuole che abiti il famoso Babbaiottu, creatura mitica e mitologica metà lupo e metà cinghiale: le credenze popolari narrano che questo animale faccia impazzire chiunque si addentri nel suo territorio, soprattutto se forestiero. A rompere l’atmosfera sospesa è stato l’improvviso arrivo in passerella di un fauno, che si muoveva scompostamente lanciando una manciata di foglie nella direzione delle giovani donne che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Varcando la soglia del Circolodi via Cola di Rienzo ci si ritrovava, dopo aver sceso un paio di scalini, in una sorta di bosco incantato. A terra un tappeto di foglie secche, tutt’intorno degli alberi spogliati dall’inverno e illuminati da lucine dorate mentre nell’aria riecheggiavano latrati e altri versi animali. Uno scenario onirico, fiabesco, che rievoca la foresta di Burgos, nel cuore della Sardegna, terra natìa dello stilista, dove la leggenda vuole che abiti il famoso Babbaiottu, creatura mitica e mitologica metà lupo e metà cinghiale: le credenze popolari narrano che questo animale faccia impazzire chiunque si addentri nel suo territorio, soprattutto se forestiero. A rompere l’atmosfera sospesa è stato l’improvviso arrivo in passerella di un fauno, che si muoveva scompostamente lanciando una manciata di foglie nella direzione delle giovani donne che ...

