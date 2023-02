Milano Fashion week 2023: DieselFW23 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È iniziata la settimana della moda a Milano e le passerelle gridano Diesel. Si è tenuta alle h 13.00 la sfilata di Diesel Fall Winter 2023. Un brand che sicuramente è tornato in voga nell’ultimo periodo, grazie alla direzione creativa di Glenn Martens. Oltre il confine del denim, capi strutturati, colori fluo, lurex, pelle, e la più gettonata: la bag spalla/tracolla con la targhetta “oval D”, con una vasta gamma di modelli e nuance. Insomma Diesel torna portando al centro della scena soprattutto il denim, con un fit regolabile e mood utility, realizzati con la tecnologia Dry Indigo. Un’onda di contemporary Fashion che seduce le varie generazioni e crea con materiali di scarto. 200 mila scatole di preservativi Durex firmati “Diesel”, al centro della scenografia della nuova collezione Autunno/inverno SS23. Il sex positive espresso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È iniziata la settimana della moda ae le passerelle gridano Diesel. Si è tenuta alle h 13.00 la sfilata di Diesel Fall Winter. Un brand che sicuramente è tornato in voga nell’ultimo periodo, grazie alla direzione creativa di Glenn Martens. Oltre il confine del denim, capi strutturati, colori fluo, lurex, pelle, e la più gettonata: la bag spalla/tracolla con la targhetta “oval D”, con una vasta gamma di modelli e nuance. Insomma Diesel torna portando al centro della scena soprattutto il denim, con un fit regolabile e mood utility, realizzati con la tecnologia Dry Indigo. Un’onda di contemporaryche seduce le varie generazioni e crea con materiali di scarto. 200 mila scatole di preservativi Durex firmati “Diesel”, al centro della scenografia della nuova collezione Autunno/inverno SS23. Il sex positive espresso ...

