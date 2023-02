Milano, 13 rapine a farmacie in 18 giorni: la Polizia arresta 47enne appena uscito dal carcere (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È di circa 10mila euro, il frutto del maltolto, il criminale seriale è stato arrestato in una struttura ricettiva n zona Città Studi, è stato identificato dalle vittime, e infine è stato tradotto nuovamente in carcere Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È di circa 10mila euro, il frutto del maltolto, il criminale seriale è statoto in una struttura ricettiva n zona Città Studi, è stato identificato dalle vittime, e infine è stato tradotto nuovamente in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Newsinunclick : Tredici rapine in poco meno di tre settimane e diecimila euro di bottino Il “record” è stato conquistato da un ita… - infoitinterno : Milano, rapine in farmacia: arrestato 47enne - discoradioIT : #Milano, fermato un uomo di 47 anni: a suo carico 11 rapine andate a segno e di 2 tentate ai danni di farmacie del… - StaserasolounTG : RT @leggoit: #milano, arrestato il terrore delle farmacie: 13 rapine in 18 giorni, la prima appena uscito dal carcere - leggoit : #milano, arrestato il terrore delle farmacie: 13 rapine in 18 giorni, la prima appena uscito dal carcere -