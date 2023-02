Milan, Strasser ricorda: “Ronaldinho per me era il più forte di tutti” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Parla così Rodney Strasser, pronto ad una nuova avventura in Serie D, ricordando la sua esperienza al Milan ed i campioni con cui ha giocato Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Parla così Rodney, pronto ad una nuova avventura in Serie D,ndo la sua esperienza aled i campioni con cui ha giocato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : Rodney #Strasser in #Eccellenza, l'ex @acmilan ha firmato per la #PolisportivaFAVLCimini ? La nostra intervista ???? - sportli26181512 : Dallo Scudetto col Milan all'Eccellenza, Rodney Strasser firma col Favl Cimini: Fermo da oltre un anno, dopo la bre… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: Rodney #Strasser in #Eccellenza, l'ex @acmilan ha firmato per la #PolisportivaFAVLCimini ? La nostra intervista ???? https://t.… - H6CE_ : RT @DiMarzio: Rodney #Strasser in #Eccellenza, l'ex @acmilan ha firmato per la #PolisportivaFAVLCimini ? La nostra intervista ???? https://t.… - DiMarzio : Rodney #Strasser in #Eccellenza, l'ex @acmilan ha firmato per la #PolisportivaFAVLCimini ? La nostra intervista ???? -