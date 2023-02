Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, #Moratti sicuro alla @Gazzetta_it: 'In @ChampionsLeague può fare strada' - #UCL #ChampionsLeague… - infoitsport : Moratti: 'Il Milan a volte sembra giocare con facilità, altre pare avere difficoltà grandissime' - sportli26181512 : Moratti: 'Il Milan a volte sembra giocare con facilità, altre pare avere difficoltà grandissime': Massimo Moratti,… - MilanWorldForum : Moratti sul Napoli e sul Milan Le dichiarazioni -) - Milannews24_com : #Moratti: «In #ChampionsLeague anche #Milan e Napoli possono fare strada» -

Questa poi è una stagione anomala, senza avversari imbattibili, e anchee Napoli possono fare strada', aggiunge. ...Questa poi è una stagione anomala, senza avversari imbattibili, e anchee Napoli possono fare strada' , aggiunge. 'Premesso che questo Napoli si sta dimostrando super, ogni allenatore ...

Milan, Moratti sicuro: “In Champions League può fare strada” Pianeta Milan

Moratti: "Il Milan a volte sembra giocare con facilità, altre pare avere ... Milan News

Moratti: "Inter favorita col Porto, può fare strada in Champions" DAZN

Letizia Moratti: «Inter resti a San Siro e Milan a Sesto» Calcio e Finanza

San Siro, Moratti: “L’Inter giochi al Meazza e il Milan a Sesto San Giovanni Il Fatto Quotidiano

Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per il match tra Milan e Atalanta, valido per la 24^ giornata di Serie A che si giocherà domenica alle 20.45: ...Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del percorso in Europa di Milan e Napoli: "Il Napoli non è più una sorpresa ...