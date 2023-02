Milan, Maignan torna in gruppo, contro l’Atalanta sarà in panchina (Gazzetta) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mike Maignan è pronto a tornare a disposizione dopo cinque mesi. Il francese ha svolto l’intera seduta con la squadra, a tre giorni dalla sfida contro l’Atalanta in programma domenica. Pioli riavrà quindi il suo portiere titolare a distanza di mesi. L’infortunio di Maignan sembrava non finire mai ma quest’oggi è arrivata la notizia del suo rientro in gruppo. Altro recupero importante per il Milan è quello del terzino italiano Alessandro Florenzi, anch’egli assente da diversi mesi. La Gazzetta dello Sport precisa, però, che il titolare contro l’Atalanta dovrebbe essere ancora il portiere rumeno Tatarusanu che si è distinto nell’ultimo periodo con discrete prestazioni. Nelle ultime 3 partite, infatti, Tatarusanu non ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mikeè pronto are a disposizione dopo cinque mesi. Il francese ha svolto l’intera seduta con la squadra, a tre giorni dalla sfidain programma domenica. Pioli riavrà quindi il suo portiere titolare a distanza di mesi. L’infortunio disembrava non finire mai ma quest’oggi è arrivata la notizia del suo rientro in. Altro recupero importante per ilè quello del terzino italiano Alessandro Florenzi, anch’egli assente da diversi mesi. Ladello Sport precisa, però, che il titolaredovrebbe essere ancora il portiere rumeno Tatarusanu che si è distinto nell’ultimo periodo con discrete prestazioni. Nelle ultime 3 partite, infatti, Tatarusanu non ha ...

