Milan, Maignan si allena in gruppo: con l'Atalanta può andare in panchina (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Pioli si frega le mani e sorride. Mike Maignan è pronto a tornare a disposizione dopo cinque mesi. Il francese ha svolto l'intera seduta con la squadra, e a tre giorni dalla sfida contro l'Atalanta di ...

AntoVitiello : Ottime notizie per #Maignan, oggi tutto in gruppo. Anche #Florenzi oggi in gruppo, #Bennacer e #Calabria personalizzato sul campo #Milan - AntoVitiello : #Maignan e #Florenzi prima parte in gruppo poi lavoro personalizzato. #Bennacer e #Calabria lavoro personalizzato sul campo #Milan - DiMarzio : #SerieA | #Maignan e #Bennacer torneranno per #Milan-#Atalanta. Più lungo lo stop per #Calabria - VitoGirolamo27 : ????#Maignan e #Florenzi sono tornati in gruppo: entrambi sono recuperati per l'#Atalanta. Per quanto riguarda il…