Milan, Maignan e Florenzi tornano ad allenarsi con il gruppo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Buone notizie dall’infermeria per Stefano Pioli, in vista del prossimi impegni in campionato e Champions League del Milan. Mike Maignan e Alessandro Florenzi infatti sono tornati ad allenarsi con il gruppo rossonero. Il portiere, fermo da cinque mesi, punta alla titolarità nel match di ritorno contro il Tottenham, in programma l’8 marzo. In campo si è rivisto anche Florenzi, fermo da agosto, mentre lavorano ancora a parte Calabria e Bennacer. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Buone notizie dall’infermeria per Stefano Pioli, in vista del prossimi impegni in campionato e Champions League del. Mikee Alessandroinfatti sono tornati adcon ilrossonero. Il portiere, fermo da cinque mesi, punta alla titolarità nel match di ritorno contro il Tottenham, in programma l’8 marzo. In campo si è rivisto anche, fermo da agosto, mentre lavorano ancora a parte Calabria e Bennacer. SportFace.

