Milan, Maignan ci prova: il portiere ha messo l’Atalanta nel mirino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mike Maignan, portiere del Milan, è tornato ad allenarsi ieri parzialmente in gruppo con i compagni. Possibile che giochi già domenica? Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Mikedel, è tornato ad allenarsi ieri parzialmente in gruppo con i compagni. Possibile che giochi già domenica?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Maignan e #Florenzi prima parte in gruppo poi lavoro personalizzato. #Bennacer e #Calabria lavoro personalizzato sul campo #Milan - DiMarzio : #SerieA | @acmilan, #Pioli ritrova #Maignan in gruppo: le ultime sulle condizioni del portiere - DiMarzio : #SerieA | #Maignan e #Bennacer torneranno per #Milan-#Atalanta. Più lungo lo stop per #Calabria - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, @mmseize ci prova: il portiere ha messo l'Atalanta nel mirino - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan https:… - PianetaMilan : .@acmilan, @mmseize ci prova: il portiere ha messo l'Atalanta nel mirino - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan -