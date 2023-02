Milan, Florenzi vede il rientro: ecco quando potrebbe tornare in campo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Alessandro Florenzi, difensore del Milan, ieri si è allenato parzialmente in gruppo. Sta meglio e il suo lungo calvario sta per finire Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Alessandro, difensore del, ieri si è allenato parzialmente in gruppo. Sta meglio e il suo lungo calvario sta per finire

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Maignan e #Florenzi prima parte in gruppo poi lavoro personalizzato. #Bennacer e #Calabria lavoro personalizzato sul campo #Milan - ManuBaio : Buone notizie da Milanello: #Tomori e #Bennacer in gruppo e disponibili per il #Tottenham. Dopo 5 mesi si è rivisto… - sportli26181512 : Gazzetta - Non solo Maignan, anche Florenzi è vicino al rientro. Calabria e Bennacer pronti per la Fiorentina?: Ier… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, @Florenzi vede il rientro: ecco quando potrebbe tornare in campo - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Florenzi htt… - MilanPress_it : #Florenzi punta alla #UCL: 6 mesi dopo è pronto il suo rientro ?? -