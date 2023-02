Milan | che smacco da Bonucci | 'Amo solo due maglie'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - AntoVitiello : #Shevchenko su #DeKetelaere: 'Vedo che ha qualità tecniche, manca un gol per sbloccarsi. Presto arriverà' #Milan - AntoVitiello : Panchina d'Oro a #Pioli: 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Momento negativo? Ne siamo usciti p… - Giacomobacci2 : RT @casamilanisti: Una foto che urla: MILAN ???? #sempremilan #maldini #shevchenko - FraNasato : Secondo il sito di Sky Sport salgono le possibilità di convocazione per Florenzi e Maignan, con quest'ultimo che po… -

Commenta per primo In questi giorni è uscito allo scoperto l'agente di Lewis Ferguson : ' C'è l'interesse die Juventus . Il Bologna è aperto su tutto. Ho personelavorano per me in Italia e hanno già ricevuto delle richieste. Credocercheranno come minimo 8 milioni di sterline (circa 9 milioni ......in casa. Mike Maignan e Alessandro Florenzi , infatti, hanno svolto l'intera sessione in gruppo. Salgono dunque le possibilità di convocazione per entrambi, con il portiere francese...

Gazzetta: "De Ketelaere timido. Il Milan che cosa deve fare per lanciarlo" Milan News

MN - P.Berlusconi: "Mi auguro che il Milan faccia una bella Champions League" Milan News

Milan, che cambio in difesa! I numeri con il nuovo modulo Pianeta Milan

Monza, Paolo Berlusconi: "Meglio perdere col Milan piuttosto che con Juve e Inter" Tutto Juve

Colpaccio Juventus, arriva a giugno dal Milan: che scippo Tennis Press

L’Inter si prepara ad affrontare il Porto in Champions League. Aumenta l’ansia per un avversario temibile (ed ex di giornata) come Sergio Conceicao Il grande appuntamento è arrivato e l’Inter non può ...Sergio Conceicao, stasera avversario dell'Inter in Champions League, avrebbe tutte le carte in regola per sedersi sulla panchina nerazzurra un giorno. E' la convinzione espressa ...