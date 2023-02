Milan-Atalanta: dirige Mariani (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sarà il signor Maurizio Mariani della sezione arbitrale di Aprilia a dirigere Milan-Atalanta, gara della 24ª giornata della Serie A TIM 2022-2023, in programma domenica 26 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Meazza di Milano. I suoi assistenti saranno Pasquale De Meo di Foggia e Valerio Vecchi di Lamezia Terme, IV ufficiale Simone Sozza di Seregno, V.A.R. Marco Guida di Torre Annunziata, A.V.A.R. Eugenio Abbattista di Molfetta. Fonte articolo e foto: www.Atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sarà il signor Mauriziodella sezione arbitrale di Aprilia are, gara della 24ª giornata della Serie A TIM 2022-2023, in programma domenica 26 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Meazza dio. I suoi assistenti saranno Pasquale De Meo di Foggia e Valerio Vecchi di Lamezia Terme, IV ufficiale Simone Sozza di Seregno, V.A.R. Marco Guida di Torre Annunziata, A.V.A.R. Eugenio Abbattista di Molfetta. Fonte articolo e foto: www..it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

