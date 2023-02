Milan-Atalanta | arbitrerà Mariani Ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - DiMarzio : #SerieA | #Maignan e #Bennacer torneranno per #Milan-#Atalanta. Più lungo lo stop per #Calabria - CB_Ignoranza : Il Lecce in questa stagione: Napoli 1-1 Lecce Lecce 2-1 Atalanta Lecce 2-1 Lazio Lecce 2-2 Milan Lecce 1-1 Roma… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanAtalanta, arbitrerà #Mariani. Ecco chi ci sarà al #VAR | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMil… - serieAnews_com : ?? #Milan, #Maignan è tornato a lavorare con i compagni ? il portiere vuole esserci contro l'#Atalanta: deciderà… -

Era nell'aria la scelta di Mariani per: un arbitro top che in questo momento è tra i migliori in serie A. E' un big - match". Arbitri, La Penna per Verona - Fiorentina, una scommessa ...18.00 MARCHETTI MELI - PERETTI IV: RUTELLA VAR: IRRATI AVAR: DI MARTINOh. 20.45 MARIANI DE MEO - VECCHI IV: SOZZA VAR: GUIDA AVAR: ABBATTISTA H. VERONA - FIORENTINA Lunedì 27/02 h. ...

Tuttosport - Milan, buone notizie anche da Florenzi: obiettivo Tottenham, ma potrebbe essere convocato... Milan News

Milan-Atalanta: arbitra Mariani Milan News

In vista di Milan-Atalanta: Gasperini fa il punto dell’infermeria Il Milanista

Milan, c’è aria di rivoluzione: otto giocatori pronti a dire addio in estate! Spazio Milan

Orsato designato per Bologna-Inter, Milan-Atalanta a Mariani di Aprilia ROMA (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per le gare della 24esima ...Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - Si avvicina a grandi passi il rientro in campo di Mike Maignan. L'ultima partita in rossonero risale al 18 ...