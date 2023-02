Milan, arriva il tesoretto da reinvestire sul mercato: la strategia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le prossime mosse del Milan in vista della sessione di calciomercato estiva. Tutti i dettagli sulla squadra Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan è intenzionato a migliorare la squadra lasciando partire i calciatori che militano attualmente in panchina. Tra gli indiziati ci sono Bakayoko e Dest, che lasceranno la Serie A per far ritorno ai rispettivi club. Dubbi, invece, sul futuro di Vranckx, Adli, Rebic, Ballo Touré e Ibrahimovic. Se partissero tutti si andrebbe a creare un tesoretto da 15 milioni netti da reinvestire sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le prossime mosse delin vista della sessione di calcioestiva. Tutti i dettagli sulla squadra Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilè intenzionato a migliorare la squadra lasciando partire i calciatori che militano attualmente in panchina. Tra gli indiziati ci sono Bakayoko e Dest, che lasceranno la Serie A per far ritorno ai rispettivi club. Dubbi, invece, sul futuro di Vranckx, Adli, Rebic, Ballo Touré e Ibrahimovic. Se partissero tutti si andrebbe a creare unda 15 milioni netti dasul. L'articolo proviene da Calcio News 24.

