Milan, 15 milioni di stipendi da reinvestire: quante riserve in uscita (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A fine stagione verranno riconsiderate le risorse da destinare alle seconde linee: ecco i giocatori che potrebbero lasciare il Milan in ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A fine stagione verranno riconsiderate le risorse da destinare alle seconde linee: ecco i giocatori che potrebbero lasciare ilin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Non solo #Ibrahimovic: con gli addii di #Rebic, #Bakayoko, #Dest, #Tataruanu, #Adli, #Vrancks e #BalloToure il… - AntoVitiello : ?? I primi frutti del mercato estivo. Pagato solo 6 milioni, Malick #Thiaw nei novanta minuti contro il #Tottenham è… - TuttoMercatoWeb : TMW - Milan, pronti 10 milioni per Konstantelias del PAOK. Contatti tra Boto e Maldini - partenope75 : @miliksessuale @EdoardoMecca1 Non è che non ho argomenti anzi. Vedendo Milan e Napoli aver cominciato bene questi o… - jackpuulista : @Spina14_acm @MaStep92__ Ma va secondo voi se viene il City ed offre@100 milioni per theo e tonali con 15 milioni a… -