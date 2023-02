Migranti, Save the Children: “In 10 anni arrivati 100mila minori soli. Bisogna rafforzare le forme alternative di accoglienza, come l’affido” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Negli ultimi dieci anni sono arrivati via mare da soli in Italia 103.842 minori stranieri non accompagnati, prevalentemente adolescenti e preadolescenti, ma anche bambini, con una media di 15mila presenze annue. Lo fa sapere Save the Children. Nonostante i minori non accompagnati siano una presenza regolare nel nostro Paese, non sono mai nati i centri governativi di prima accoglienza previsti dalla legge e anche i Centri di accoglienza Straordinaria, che dovrebbero rappresentare la soluzione di ultima istanza, contavano al 31 dicembre 2021 soltanto 519 posti. Guardando al trend relativo ai posti finanziati nei Cas dal 2018 al 2021, appare evidente che l’intento di distribuire i minorenni sull’intero territorio nazionale al loro arrivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Negli ultimi diecisonovia mare dain Italia 103.842stranieri non accompagnati, prevalentemente adolescenti e preadolescenti, ma anche bambini, con una media di 15mila presenze annue. Lo fa saperethe. Nonostante inon accompagnati siano una presenza regolare nel nostro Paese, non sono mai nati i centri governativi di primaprevisti dalla legge e anche i Centri diStraordinaria, che dovrebbero rappresentare la soluzione di ultima istanza, contavano al 31 dicembre 2021 soltanto 519 posti. Guardando al trend relativo ai posti finanziati nei Cas dal 2018 al 2021, appare evidente che l’intento di distribuire i minorenni sull’intero territorio nazionale al loro arrivo ...

