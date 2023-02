Migranti, nel 2022 record delle richieste d’asilo nell’Unione europea (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Migranti record richieste asilo. Quasi un milione di richieste di protezione internazionale, 966 mila domande d’asilo, sono i numeri presentati nel Rapporto Easo (l’Agenzia europea per l’asilo) relativo all’anno 2022 nell’Unione europea, in Norvegia e Svizzera. Si tratta di un record dal 2016 e dati che indicano come la pressione sugli stati membri sia aumentata ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023)asilo. Quasi un milione didi protezione internazionale, 966 mila domande, sono i numeri presentati nel Rapporto Easo (l’Agenziaper l’asilo) relativo all’anno, in Norvegia e Svizzera. Si tratta di undal 2016 e dati che indicano come la pressione sugli stati membri sia aumentata ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : ???? Preoccupante situazione in Tunisia dove, dopo alcune esternazioni del presidente Saied che ha fatto sua la fanta… - ignaziocorrao : Dall’inizio dell’anno, fino al 20 febbraio, sono sbarcati in Italia 12 mila e 96 migranti,quasi il triplo di quelli… - bartolopietro1 : Ecco cosa succede nel #Mediterraneo mentre il governo esulta per l'approvazione alla Camera del #decretoONG. E non… - SenatoreF : RT @baffi_francesco: Quando farà lo stesso gesto nel mar Mediterraneo per commemorare migliaia di vittime inermi ed indifese uccise dell'in… - ErikaDeBortoli : RT @SeaWatchItaly: ???? Preoccupante situazione in Tunisia dove, dopo alcune esternazioni del presidente Saied che ha fatto sua la fantasia d… -