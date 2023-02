(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dati alla mano, dall’inizio dell’annoarrivati in Italia 12 mila e 96 profughi. Soltanto il 18 febbraioapprodati sulle nostre coste in 2.378

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Migranti: durante il governo Meloni gli sbarchi sono triplicati - Agenzia_Ansa : Altri sbarchi, durante la notte, a Lampedusa dove con 8 diversi barchini sono giunti 472 migranti. Ieri, con 20 imb… - AntonioSassone7 : RT @HuffPostItalia: Tragedia in mare, trenta migranti morti durante uno sbarco nel Crotonese - savioli_alberto : RT @PCattoretti: Ennesima strage di migranti all'alba di fronte le coste calabresi. Almeno 40 persone sono morte durante il tentativo di sb… - Piergiulio58 : Naufragio nel crotonese: almeno 40 i morti tra cui diversi bambini. Si cercano superstiti. Hanno perso la vita dura… -

Ennesima tragedia del mare. Decine disono mortiuno sbarco a Cutro , nel Crotonese. I cadaveri sono stati trovati stamattina (domenica 26 febbraio) sulla spiaggia in località "Steccato" . Tra di loro, numerosi bambini (...Trentasono mortiuno sbarco a Cutro, nella provincia di Crotone, in Calabria. I cadaveri sono stati trovati domenica mattina sulla spiaggia in localit Steccato . Sul posto la polizia di ...

Naufragio nel crotonese: almeno 40 i morti tra cui diversi bambini. Si cercano superstiti RaiNews

Tragedia in mare, quaranta migranti morti durante uno sbarco nel Crotonese L'HuffPost

Migranti: decine di morti sulla spiaggia di Cutro, anche un neonato Euronews Italiano

Migranti: durante il governo Meloni gli sbarchi sono triplicati La Stampa

Migranti: nessuno stop agli approdi: altri 38 sbarcano durante la notte AgrigentoNotizie

Almeno 40 migranti sono morti all'alba nelle coste calabresi, durante un tentativo di sbarco a Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone.Ennesima tragedia nel mare. Ben 40 migranti, tra cui molti bambini, sono morti durante uno sbarco a Cutro, nel Crotonese. Il barcone, trasportava probabilmente oltre 250 persone in arrivo da Iran, Pak ...