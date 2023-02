Migranti: a Lampedusa ne sono sbarcati altri 240, il LI.SI.PO. denuncia: “Gli Hotspot sono al collasso” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Ancora sbarchi a Lampedusa che ha registrato l’approdo di ben 240 stranieri. Giova sottolineare anche la presenza del capo del dipartimento delle Libertà civili e l’immigrazione del Viminale che ha visitato l’Hotspot di contrada Imbricola, ove si registra la presenza di ben 3000 ospiti a fronte dei 400 la quota massima che può contenere”. Il Libero Sindacato di Polizia: “Questi stranieri che entrano irregolarmente nel nostro Paese, non scappano da guerre e non sono perseguitati, pertanto sono irregolari” Così ha dichiarato il segretario generale naz.le del Libero sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto, che ha aggiunto “Ad onor del vero, giova evidenziare che i signori politici che oggi sono al governo, quando stavano all’opposizione si ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Ancora sbarchi ache ha registrato l’approdo di ben 240 stranieri. Giova sottolineare anche la presenza del capo del dipartimento delle Libertà civili e l’immigrazione del Viminale che ha visitato l’di contrada Imbricola, ove si registra la presenza di ben 3000 ospiti a fronte dei 400 la quota massima che può contenere”. Il Libero Sindacato di Polizia: “Questi stranieri che entrano irregolarmente nel nostro Paese, non scappano da guerre e nonperseguitati, pertantoirregolari” Così ha dichiarato il segretario generale naz.le del Libero sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto, che ha aggiunto “Ad onor del vero, giova evidenziare che i signori politici che oggial governo, quando stavano all’opposizione si ...

