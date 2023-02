Microsoft offre garanzie per Activision Blizzard: siglato un accordo di 10 anni con GeForce Now sui giochi PC Xbox (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se l’acquisizione di Activsion Blizzard King andrà a buon fine, GeForce Now potrà offrire ai suoi utenti anche Call of Duty per 10 anni. Prosegue l’opera di rasserenamento di Microsoft sugli Antitrust mondiali.... Leggi su dday (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se l’acquisizione di ActivsionKing andrà a buon fine,Now potrà offrire ai suoi utenti anche Call of Duty per 10. Prosegue l’opera di rasserenamento disugli Antitrust mondiali....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... it_enjoysystem : Ecco la novità di Teams! Il nuovo aggiornamento di Teams offre tante funzionalità per facilitare il tuo lavoro! Sc… - DearPowa : @EldenRpg77 @DenisBroke182 @XboxP3 Si ma Sony si sta opponendo all'acquisizione perché a detta loro non hanno certe… - infoitscienza : Xbox Game Pass offre maggiore scelta e opportunità a giocatori e sviluppatori, dice Microsoft - pietrominto : RT @Linkiesta: Tra #Microsoft e #Google è cominciata la guerra delle intelligenze artificiali Bing non è mai stato all’altezza del rivale,… - Linkiesta : Tra #Microsoft e #Google è cominciata la guerra delle intelligenze artificiali Bing non è mai stato all’altezza de… -