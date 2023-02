“Micol e Tavassi? Devo dirvi una cosa”. GF Vip 7, bomba su Edoardo: “Me lo ha detto lui” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi un’altra ‘bomba’ fuori dal GF Vip 7. Com’ è noto al pubblico italiano, l’ex gieffina ha abbandonato la casa in seguito alle frasi su Marco Bellavia, per poi fare ritorno nella casa più spiata d’Italia nonostante la squalifica e per sola durata di una settimana. Un vero e proprio strappo alla regola che ha dato modo agli spettatori di seguire il suo incontro con Antonino Spinalbese. Oggi la sorella di Elettra ha deciso di rivelare qualche dettaglio non più sull’ex di Belen, ma su una delle coppie più amate del reality show. Ginevra Lamborghini lancia la bomba su Micol ed Edoardo Tavassi. Ebbene si, questa volta il mirino è puntato dritto su Micol Incorcorvaia ed Edoardo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023)Incorvaia edun’altra ‘’ fuori dal GF Vip 7. Com’ è noto al pubblico italiano, l’ex gieffina ha abbandonato la casa in seguito alle frasi su Marco Bellavia, per poi fare ritorno nella casa più spiata d’Italia nonostante la squalifica e per sola durata di una settimana. Un vero e proprio strappo alla regola che ha dato modo agli spettatori di seguire il suo incontro con Antonino Spinalbese. Oggi la sorella di Elettra ha deciso di rivelare qualche dettaglio non più sull’ex di Belen, ma su una delle coppie più amate del reality show. Ginevra Lamborghini lancia lasued. Ebbene si, questa volta il mirino è puntato dritto suIncorcorvaia ed...

