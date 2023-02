Michelle Hunziker: “Sono single” e “L’uomo della mia vita sta per nascere” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Per Michelle Hunziker è un periodo di novità. A livello professionale la conduttrice sta per tornare in televisione con il programma Michelle Impossibile and Friends, ma anche nella sua vita privata attende l’arrivo di qualcosa, o meglio, di qualcuno. La sua primogenita Aurora Ramazzotti, infatti, le sta per regalare il primo nipotino e l’entusiasmo della futura nonna è alle stelle. Per quanto riguarda il lato sentimentale, invece, Hunziker ha ammesso di essere single. Le voci dell’ultimo periodo parlavano di un riavvicinamento fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma è stata lei stessa a sfatare questo mito. In un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: “Sono single e ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Perè un periodo di novità. A livello professionale la conduttrice sta per tornare in televisione con il programmaImpossibile and Friends, ma anche nella suaprivata attende l’arrivo di qualcosa, o meglio, di qualcuno. La sua primogenita Aurora Ramazzotti, infatti, le sta per regalare il primo nipotino e l’entusiasmofutura nonna è alle stelle. Per quanto riguarda il lato sentimentale, invece,ha ammesso di essere. Le voci dell’ultimo periodo parlavano di un riavvicinamento frae Tomaso Trussardi, ma è stata lei stessa a sfatare questo mito. In un’intervista al CorriereSera ha dichiarato: “e ...

