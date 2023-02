Michelle Hunziker | “Combattiamo per la Tv generalista”

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sarò nonna: felice e single Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 40 I varietà vecchio stile è sempre stato il mio sogno; faccio parte di quella generazione che è cresciuta con il varietà vero — stimolata da show come Mille luci — e metterlo in scena in modalità 2.0 è una grande sfida. Il varietà non è solo canto e ballo, ma anche emozioni, risate, comicità, divertimento». Arriva oggi in prima serata su Canale 5Impossible e Friends, la seconda edizione del one woman show di. Ospiti come fosse Sanremo: Eros Ramazzotti, Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Bisio, Favino, Il Volo, Articolo 31, Belén, Pio e Amedeo, Chiambretti… Il varietà al giorno d’oggi è tv di resistenza… «Siamo in tanti a combattere perché la tvpossa sopravvivere in un mondo che offre tante ...