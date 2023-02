“Mi hanno detto che sono un’ubriacona!”, Oriana Marzoli piange al GF Vip – VIDEO (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Oriana Marzoli ha avuto un momento di sconforto dopo le critiche ricevute nel corso della diretta del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì sera. Oriana piange dopo le critiche di Orietta al GF Vip È tutto, sono solo cose brutte. Mi mettono allo stesso livello, mi dicono che sono un’ubriacona, anche sentire... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ha avuto un momento di sconforto dopo le critiche ricevute nel corso della diretta del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso lunedì sera.dopo le critiche di Orietta al GF Vip È tutto,solo cose brutte. Mi mettono allo stesso livello, mi dicono cheun’ubriacona, anche sentire... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

