"Mi fanno schifo". Feltri non fa prigionieri sulla guerra

Senza peli sulla lingua. Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero e neo eletto al consiglio regionale della Lombardia, dove alle recenti elezioni è stato confermato Attilio Fontana come governatore, si è scagliato contro entrambi i fronti della battaglia che ormai da un anno infuria tra Mosca e Kiev a seguito dell'invasione dell'esercito di Vladimir Putin. "L'Ucraina e la Russia che fanno la guerra alle spalle della gente mi fanno schifo entrambe" le parole di Feltri in un duro messaggio su Twitter. Il giornalista già negli scorsi giorni era intervenuto sul social network di proprietà di Elon Musk con alcuni cinguettii sul conflitto scoppiato il 24 febbraio 2022: "Scusate ma se l'Italia è in difficoltà economica per via del Superonus 110 per cento, dove ...

