"Mi darà una mano", "Adesso basta". Bonaccini e Schlein ai ferri corti

L'annuncio di Bonaccini: "Se vinco chiederò a Elly di darmi una mano". Ma Schlein respinge l'ipotesi ticket: "È finito il tempo del partito patriarcale che vede le donne nel ruolo di vice"

