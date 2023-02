Meteo mercoledì | primi segnali di cambiamento | con piogge e calo delle temperature

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La stasi anticiclonica non durerà ancora a lungo, dal nord Atlantico prima e dalla Russia poi, impulsi di aria fredda punteranno in successione l’Europa e determineranno un drastico capovolgimento della circolazione atmosferica. Ilriguarderà anche l’Italia ma si dividerà in due fasi. Nella prima fase saremo interessati da un richiamo di correnti umide e miti in risposta all’approfondimento di un vortice freddo sulla Spagna. Avremo un aumentonubi e qualche prima debole pioggia in un contesto che sarà ancora mediamente anticiclonico, soprattutto al Centro Sud. Non saranno fenomeni incisivi e riguarderanno essenzialmente le regioni settentrionali e una parte del Centro, soprattutto la Toscana.MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO. Nord: Molto nuvoloso su Liguria e Pianura ...